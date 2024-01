Marco Asensio pode 'fugir' de Paris rumo à Bundesliga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marco Asensio, do Paris SG, pode não continuar muito tempo na capital francesa. O jogador de 28 anos é seguido com interesse pelos germânicos do Bayer Leverkusen e pode aproveitar este interesse vindo da Bundesliga para sair de um projeto onde nunca se afirmou efetivamente.

Chegou em julho de 2023, quando ficou livre do contrato que mantinha com o Real Madrid, e tem vínculo com os franceses até 2026.