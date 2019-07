Marco Matias estuda proposta do V. Guimarães mas não só

Marco Matias está a estudar uma proposta do V. Guimarães, mas segundo foi possível apurar há mais clubes interessados no jogador. O extremo, de 30 anos, terminou contrato com o Sheffield Wednesday, de Inglaterra, e está livre para definir o seu futuro.





Inter Miami, de David Beckham, Queens Park Rangers e Leeds, assim como alguns clubes da Turquia, também já apresentaram ofertas ao português, que nos próximos dias irá tomar uma decisão.Marco Matias passou as últimas quatro temporadas no Sheffield Wednesday e foi sempre um dos destaques da equipa. Na última época fez 34 jogos e marcou 7 golos.