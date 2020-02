Marcos Rojo e o regresso ao Estudiantes: «A minha 'velhota' pediu-me que voltasse»

Não há nada mais importante que a família, e quem o pode dizer é mesmo Marcos Rojo. O internacional argentino regressou, neste mercado de inverno, ao Estudiantes de La Plata por empréstimo até ao final da temporada do Manchester United e não escondeu 'o peso' que o pedido feito pela sua família teve na sua decisão.





"São várias as razões [que fizeram Rojo regressar à Argentina]. Preciso de jogar, de voltar ao meu nível, a minha família insistiu e a minha ‘velhota’ pediu-me que voltasse. Tive várias ofertas de outros clubes, mas nada é melhor do que poder estar em casa. Espero estar nos relvados o mais cedo possível", começou por dizer o ex-defesa do Sporting, numa entrevista ao 'El Intransigente'.Marcos Rojo revelou ainda estar "muito feliz" pela receção e carinho dos adeptos e apontou já o regresso à competição. "Quero treinar e estar com os meus companheiros o mais rápido possível. Estou muito feliz. É algo que eu sempre sonhei, houve uma possibilidade e deu-se a transferência. Falei com o Sebastián [Verón] durante algum tempo, mas houve um dia em que senti o clique na minha cabeça e decidi voltar cá, depois tudo se proporcionou", continuou."Ultimamente sofri várias lesões que me levaram a ir para o banco mais vezes. Preciso de competir e não há melhor lugar para o fazer do que a nossa casa.""O futebol argentino evoluiu bastante e penso que este será um desafio muito bonito para mim. Falei com quase todos e querem muito ajudar-me. Não sei o que dizer aos adeptos, tem sido incrível", concluiu.