Marcos Rojo oficializado no Boca Juniors

O argentino Marcos Rojo, antigo defesa do Sporting, está de regresso ao seu país natal e foi esta terça-feira oficializado como reforço do Boca Juniors.





O jogador de 30 anos tinha contrato com o Manchester United até final da época mas terminou a ligação aos red devils mais cedo e assina a custo zero pelo Boca Juniors. O clube de Buenos Aires não divulgou a extensão do contrato."Estou muito feliz por estar aqui. Houve contactos de outros clubes, mas eu já tinha tomado a decisão, por isso estou muito feliz por estar no Boca. Tenho que defender essas cores e vou fazer isso até a morte", afirmou o jogador, na apresentação.