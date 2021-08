Marega ajuda Al Hilal de Leonardo Jardim a vencer em casa do Al Taawon

Até ao lavar dos cestos é vindima. Leonardo Jardim levou o livro de expressões populares portuguesas para a Arábia Saudita e foi através de um desses ditames que inspirou o seu Al-Hilal a operar a reviravolta e triunfar (2-1) em casa do Al-Taawon. O cenário estava sombrio, mas tudo mudou com um golo de Marega (81’). O alívio chegou depois!

Vamos por partes. Leandre Tawamba (26’) inaugurou o marcador e a formação de Leonardo Jardim foi obrigada a fazer pela vida. Os ponteiros do relógio eram os seus principais inimigos, porém, o tento do ex-FC Porto devolveu esperança. Mas o técnico português queria mais do que o empate e Hyun-Soo Jang fez-lhe a vontade aos 90’+3, num jogo em que Carrillo (ex-Benfica) foi titular e Matheus Pereira e Vietto (ex-Sporting) foram utilizados a partir do banco. Foi a segunda vitória em outros tantos jogos para o Al-Hilal, que lidera a liga saudita.