Mariano Barreto é o novo treinador dos ganeses do Asante Kotoko

O treinador português Mariano Barreto assumiu o comando técnico da equipa de futebol do Asante Kotoko, informou o clube com mais títulos na liga ganesa, anunciando um acordo por uma época e meia.

Mariano Barreto trabalhará na equipa ganesa com o adjunto Bruno Miguel e o preparador físico Pedro Manuel, numa estrutura técnica que terá também três treinadores locais, mais dois adjuntos e um técnico de guarda-redes.

Na nota hoje publicada, o clube assinala que Mariano Barreto foi selecionador do Gana em 2004, no início do apuramento para o Mundial2006, e esteve também na campanha de qualificação dos sub-23 para os Jogos Olímpicos de Atenas2004.

A liga ganesa tem cumprida a primeira volta, estando previsto na próxima semana seu reinício, com a 16.ª jornada, num momento em que o Asante Kotoko é quarto classificado, a quatro pontos do líder, o Karela United.