Mario Balotelli ilibado da acusação de violação de menor de 16 anos

Mario Balotelli foi ilibado da acusação de violação de uma rapariga de 16 anos, em Nice. O caso remonta a 2017, altura em que o avançado, de 31 anos, representava o clube daquela cidade francesa.





A polícia de Brescia estava a investigar o caso depois de o agora jogador do Adana Demirspor, da Turquia, se ter queixado às autoridades de uma tentativa de extorsão por parte da vítima, que terá pedido cerca de 100 mil euros a Balotelli. O jogador sempre disse ter tido um relacionamento consensual com a rapariga.Com base em gravações de uma conversa telefónica, o juiz decidiu ilibar o italiano, já que estas provavam que estava a ser montado um esquema para extorquir dinheiro ao avançado.O jogador já reagiu, através do advogado. "O Balotelli está satisfeito com esta decisão, porque se tratava de uma acusação inaceitável. É uma pena para a rapariga, que revelou ser um instrumento nas mãos de um adulto sem escrúpulos", vincou, em declarações citadas pelo 'The Sun'.