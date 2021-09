Mario Götze renova com o PSV até 2024

O alemão Mario Götze renovou o contrato com os holandeses do PSV Eindhoven. O médio, de 29 anos, que passou pelo Borussia Dortmund e Bayern Munique prolongou o vínculo por mais duas temporadas, ficando ligado ao clube até 2024.





No anúncio partilhado pelo clube nas redes sociais, o jogador afirmou estar feliz com a decisão de permanecer no clube: "O PSV é uma grande equipa e aqui posso trabalhar com um excelente treinador e equipa técnica. Além disso, a energia que rodeia a nossa equipa é muito boa. O cenário geral é o ideal e é por isso que estou muito contente por poder continuar a minha carreira aqui".Já o diretor do PSV, John de Jong, não escondeu o agrado do clube em prolongar o vínculo com o alemão: "Não é segredo que o Mario é um jogador fundamental para a equipa e para a realização dos nossos objetivos. É muito importante para nós mantê-lo no PSV por mais tempo".O jogador, que foi campeão mundial em 2014 após marcar o golo da vitória frente à seleção argentina, fez 35 jogos ao serviço do clube holandês, nos quais anotou 10 golos e somou outras tantas assistências.