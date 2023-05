Jardel visitou Al Nassr e tirou foto com Cristiano Ronaldo: «Um prazer rever estas lendas do futebol»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mário Jardel, antigo avançado de FC Porto e Sporting, aproveitou uma viagem a Riade para visitar o centro de treinos do Al Nassr. O ex-jogador tirou um fotografia com Cristiano Ronaldo e teve também direito a camisolas dos compatriotas Talisca e Luiz Gustavo, conforme mostrou na sua conta de Instagram."Visita proveitosa a Riade! Sempre um prazer rever estas lendas do futebol! Obrigado pela recepção", escreveu na legenda da publicação.