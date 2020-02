Marrocos: Raja Casablanca sacrifica bezerro em pleno estádio

O Raja Casablanca de Marrocos está a ganhar um inusitado mediatismo global depois do diário ‘Assabah’ e o portal Le360 terem dado conta da forma peculiar como o emblema marroquino está a tentar combater a onda de lesões da equipa.

Numa altura em que mais de dez futebolistas do plantel principal estão a contas com mazelas físicas, a direção do clube africano decidiu recorrer ao mundo do oculto para salvar a situação. O Raja Casablanca sacrificou um bezerro dentro do estádio e fê-lo numa cerimónia pública.

O clube mais titulado do país tentou assim, de forma bem bizarra, salvar os jogadores das lesões, depois de em 2006 ter feito um sacrifício do género mas, nessa altura, apenas para abençoar o estádio.

Desta vez, depois do sacrifício, a carne do animal foi distribuída pelos trabalhadores do clube, que ficaram surpreendidos mas aceitaram a oferta de bom grado.