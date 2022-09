Martial diz que Mourinho lhe "faltou ao respeito" no Man. United: «Gosta de fazer joguinhos...»

Anthony Martial revelou, em entrevista à 'France Football', a razão que levou a um dos seus maiores desentendimentos com José Mourinho no Manchester United em 2016, assumindo que ficou desagradado com a decisão do técnico em retirar-lhe a camisola número '9'."Começou tudo com o número da camisola. Durante as férias, Mourinho mandou-me uma mensagem a perguntar se eu queria mudar para o número '11'. Explicou-me que era importante porque tinha sido usada por Ryan Giggs, uma lenda do clube. Eu disse-lhe que, apesar do respeito enorme que tinha por Giggs, preferia manter a '9'", começou por dizer.E prosseguiu: "Quando regressei [das férias], vejo o número '11' ao lado do meu nome. A história não acabou bem. [Mourinho] Faltou-me diretamente ao respeito. Falou sobre mim à comunicação social, tal como tinha feito com Benzema no Real Madrid. Gosta de fazer esses joguinhos, mas também escolhe bem com quem os faz. Sabia que na altura eu tinha 20 anos, e que se dissesse alguma coisa ia passar a imagem de um jovem que não tinha respeito".Martial confessou ainda que o facto de nunca ter sido primeira opção com José Mourinho lhe custou uma vaga no Mundial'2018, que a França acabou por vencer."Mourinho contratou Alexis Sanchez e foi aí que mal joguei. Era a época do Mundial e isso custou-me muito, especialmente tendo em conta que a França ganhou. Eu devia ter lá estado", rematou.