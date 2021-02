Martín Lasarte é o novo selecionador do Chile

A Federação Chilena anunciou esta quinta-feira Martín Lasarte como o novo selecionador do Chile. O treinador uruguaio, de 59 anos, estava no comando do Al Ahly, mas vai ser o sucessor de Reynaldo Rueda.





Esta não é a primeira vez que Lasarte tem ligações ao Chile onde, entre 2012 e 2016, já treinou Universidad Católica e o Universidad do Chile. O grande objetivo é levar o Chile ao Mundial-2022.