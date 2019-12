Mascherano apresentado como reforço do Estudiantes de La Plata

Estádio cheio e o apoio de milhares de adeptos. Foi assim que Javier Mascherano, internacional argentino de 35 anos, foi este sábado apresentado no Estudiantes de La Plata.Na cerimónia, o ex-jogador do Barcelona recebeu pelas mãos de Verón, antigo companheiro de seleção e atual presidente do clube, a camisola do Estudiantes, aquela que será a sua nova ‘casa’."Quero muito agradecer ao Estudiantes, ao seu presidente, ao treinador e a todos aqueles que tornaram possível o meu regresso ao futebol argentino. Hoje é um dia muito especial para mim e encaro este desafio com grande entusiasmo. Identifico-me bastante com os valores do Estudiantes", afirmo o médio defensivo – que também joga a defesa – durante a apresentação.Mascherano, que iniciou a carreira no River Plate, garantiu que o Estudiantes seria o único clube que o fazia regressar ao futebol argentino... e assim foi. "Deixei sempre claro e informei o Sebastian [Verón] já há alguns meses que se algum dia voltasse à Argentina, a minha única opção seria o Estudiantes", referiu.Durante a carreira, o internacional argentino já passou por clubes como o Corinthians, o West Ham, o Liverpool, Barcelona e os chineses do Hebei Fortuna, aquele que foi o seu último clube.