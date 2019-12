O italiano Massimo Carrera é o novo treinador do AEK Atenas, anunciou este domingo o terceiro classificado da liga grega de futebol, um dia depois de ter goleado por 5-0 ao Panionios, com um 'hat-trick' do português Nelson Oliveira.

Carrera, de 55 anos, assinou um contrato até 2021, prosseguindo a carreira num novo país após ter sido campeão russo no Spartak Moscovo, em 2016/17, e conquistado uma Supertaça de Itália, como técnico interino da Juventus, em 2012.

No clube da capital grega, vai orientar seis portugueses - Nelson Oliveira, melhor marcador da liga grega, André Simões, Paulinho, Hélder Lopes, Francisco Geraldes e David Simão -, seguindo a 10 pontos dos líderes, o Olympiakos e o PAOK, treinados pelos portugueses Pedro Martins e Abel Ferreira, respetivamente.

O técnico italiano substitui o grego Nikolaos Kostenoglu, ao fim de 12 jogos (seis vitórias), tornando-se o terceiro técnico em 2019/20 do AEK, que começou a época com o português Miguel Cardoso no comando.