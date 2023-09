Mateo Tanlongo aborda adaptação à Dinamarca: «Diogo Gonçalves ajuda-me em tudo»

Cedido pelo Sporting, Tanlongo dá os seus primeiros passos no futebol dinamarquês e, na paragem para as seleções, teve a oportunidade de fazer os seus primeiros minutos num particular com o FC Fredericia que terminou com a vitória do Copenhaga por 2-0."Estou muito contente pois foi o meu primeiro jogo, mesmo sendo um particular. Ainda estou a conhecer os meus companheiros de equipa mas já percebi que se trata de um excelente grupo", afirmou numa entrevista ao jornal 'Bold' onde admitiu estar a receber ajuda de um antigo jogador do Benfica: "Eu entendo a maior parte das coisas em inglês, mas às vezes preciso que me repitam as coisas. O Diogo Gonçalves é um grande companheiro e tem ajudado muito na minha adaptação".