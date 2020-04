Materazzi: «Benítez quis apagar o legado de Mourinho e isso chateou-me»

Já afastado dos relvados, Marco Materazzi tem recordado vários episódios da sua carreira, e em especial destaque está o treinador português, José Mourinho. "No Inter tínhamos uma relação especial com Mourinho pois fez algo realmente importante. Entretanto, chegou o Rafa Benítez que quis apagar o legado de José Mourinho e isso chateou-me...fiquei de lado. Se ele quisesse dar uma volta completa no balneário não me importava, mas o seu único objetivo foi tentar apagar o que fez Mourinho. Não consigo entender isso num treinador que tinha acabado de ganhar a Champions com o Liverpool", afirmou o antigo defesa que ainda acusou o técnico espanhol de ser conflituoso: "No Inter teve problemas comigo, no Nápoles foi com o Cannavaro, chegou ao Chelsea e chocou com o Terry, no Real Madrid foi a vez do Cristiano Ronaldo...a culpa é sempre dos outros? De qualquer forma sempre tentei tirar proveito dos erros e tirar algum benefício deles".





O ex-internacional italiano também recordou a sua rivalidade com a Juventus, e lamentou as críticas de que foi alvo no seu país por ter originado a célebre cabeçada de Zidane na final com a França, em 2006, que garantiu a vitória dos transalpinos. "Sempre defendi as cores de Itália por isso doeram-me muito as críticas de que fui alvo após o Mundial. As pessoas deviam ter beijado a terra que pisei após ter marcado o golo na final", defende.