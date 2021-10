Materazzi: «Thuram nunca saiu do campo quando me chamavam filho da p..."

Lilian Thuram, antigo internacional francês, é um acérrimo defensor da luta contra o racismo e, desde que terminou a carreira como jogador têm sido várias as participações do francês em eventos que apoiam essa luta. A última aparição do antigo defesa foi no ‘Festival dello Sport 2021’, onde afirmou que "os jogadores brancos não deviam permanecer calados na luta contra o racismo". Esta declaração rapidamente se tornou polémica e começou a colecionar reações. Uma das mais recentes veio da parte de Marco Materazzi, ex-internacional italiano, e também já está a dar que falar.





O italiano respondeu de forma provocadora à opinião de Thuram: "Estou contra o racismo, mas o Thuram nunca saiu do estádio quando cantavam ‘Materazzi filho da p…’. Isto é discriminação, para os brancos, para o negro e também para o filho da p…", vincou o ex-jogador.No campo, Materazzi e Thuram encontraram-se oito vezes sempre como adversários. Cinco delas aconteceram quando o francês era jogador da Juventus e o italiano do Inter. Por duas ocasiões enfrentaram-se quando Thuram atuava no Parma e Materazzi no Perugia. A última vez que ambos estiveram no mesmo campo foi na final do Mundial de 2006, quando a Itália derrotou a França nos penáltis.Recorde-se que este episódio acontece na ressaca de um episódio de racismo na última jornada da Serie A, em que três jogadores do Nápoles (Koulibaly, Osimeh e Anguissa) foram vítimas de insultos racistas por parte dos adeptos da Fiorentina.