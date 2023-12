Matheus Nunes dá os parabéns a um clube muito especial

Afastado do Manchester City-Tottenham, por lesão, Matheus Nunes partilhou este domingo uma mensagem de parabéns a um clube muito especial na sua carreira: nada menos do que o Ericeirense, onde jogou entre 2012 e 2018, antes de uma breve escala no Estoril e do salto para o Sporting, que o projetou para Inglaterra."Parabéns a este enorme clube pelos 102 anos", publicou o médio, de 25 anos, na sua conta oficial no Instagram, na legenda a uma fotografia da sua passagem pelo Ericeirense.Matheus Nunes, recorde-se, chegou ao Sporting em janeiro de 2019. Transferiu-se para o Wolverhampton no verão de 2022, por 45 milhões de euros (mais 5 M€ em variáveis). No último defeso trocou o Wolves pelo City, por 55 milhões mais 5 M€ dependentes de objetivos. O Ericeirense beneficiou em ambos os negócios das verbas relativas ao mecanismo de solidariedade.