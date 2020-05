Matic rendido a Bruno Fernandes: «Sabia que ele era bom, mas estou surpreendido»

Bruno Fernandes chegou já em janeiro ao Manchester United, mas rapidamente agarrou um lugar na equipa. O médio, contratado ao Sporting, tem encantado em Inglaterra, mas não só, para surpresa de praticamente toda a gente.





Matic, que em Portugal jogou no Benfica, já conhecia Bruno Fernandes, mas não esconde que a sua qualidade é ainda mais evidente agora. "Como acompanho a Liga portuguesa, sabia que ele é bom jogador. Ainda que ele fosse jogador do Sporting! Mas estou realmente surpreendido com a rapidez com que se adaptou à Premier League", destacou o sérvio, citado pelo The Guardian.O jogador dos red devils, de 31 anos, elencou as principais qualidades do internacional português. "Traz-nos muitas qualidades, como a confiança que tem em campo. Sabe sempre o que deve fazer com a bola", destacou Matic, que passou na Luz entre 2011 e 2013.