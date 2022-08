Matthäus entrega camisola usada por Maradona na final do Mundial'1986 ao Museu das Lendas

Lottar Matthäus e Diego Maradona são dois dos incontornáveis nomes da história do futebol. O alemão e o argentino defrontaram-se na final do Mundial'1986 no México, num jogo em que o germânico ficou com boas e más memórias: perdeu a derradeira partida por 2-3, mas acabou por ficar com a camisola de 'El Pibe'. Mais de três décadas depois, decidiu entregá-la ao Museu das Lendas em Espanha."Tudo se pode comprar com dinheiro, mas decidi entregar esta camisola ao povo argentino. Quando penso em Diego, lembro-me sempre de uma amizade muito profunda", referiu Matthäus à margem de um evento nesse mesmo local.O antigo médio frisou a "grande honra" que foi partilhar os relvados com o craque e amigo Maradona. "Este museu vai ser o lugar perfeito para esta relíquia tão importante. Maradona foi uma lenda muito grande no futebol. Era único, não há dúvidas. É conhecido em todo o Mundo como uma lenda e isso enche-me de orgulho, é por isso que estou aqui. Sempre foi uma grande honra jogar contra ele, porque sinceramente era o melhor. Não só como jogador mas também como ser humano. Foi uma pessoa muito importante para mim".Recorde-se que a camisola utilizada por Maradona frente à Inglaterra nesse mesmo Mundial, passou a ser a mais cara da história , após ser leiloada em maio - com muita polémica à mistura - por 8.459 milhões de euros.