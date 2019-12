Matuidi ponderou abandonar o futebol por causa do Barcelona

Em entrevista à RMC Sport, o médio Blaise Matuidi assumiu que chegou a ponderar o futebol depois da derrota sofrida em Camp Nou quando ainda atuava no Paris SG, em 2016/17. Nesse duelo, depois de ter ganho por 4-0 em França, os parisienses foram batidos de forma dramática por 6-1, num duelo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões que deixou o médio, que atualmente representa a Juventus, devastado. Pior do que isso só mesmo o Euro'2016, prova onde perdeu a final diante de Portugal...





"O momento mais difícil da minha carreira? Não, esse foi no Europeu de 2016, mas confesso que foi difícil. Nessa altura, no balneário, lembro-me de ter pensado para mim mesmo 'não é possível, não quero voltar a jogar futebol'. Estava envergonhado de mim mesmo. Mas o futebol é assim mesmo e eu tive momentos fantásticos em Paris. Guardo memórias incríveis e os adeptos e as pessoas do clube certamente que guardam boas memórias do Blaise Matuidi também", declarou o médio, de 32 anos.