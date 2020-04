Mauricio Pellegrino substitui Gabriel Heinze no Vélez Sarsfield

O argentino Mauricio Pellegrino vai regressar ao Vélez Sarsfield, clube em que iniciou a carreira de futebolista, mas agora como treinador, num cargo em que substitui o antigo sportinguista Gabriel Heinze.

"Mauricio Pellegrino volta a casa. O vínculo com o novo treinador da equipa principal estende-se até 30 de junho de 2021. Bem-vindo 'Flaco'", comunicou o Vélez Sarsfield nas redes sociais.

Pellegrino, de 48 anos, chega ao clube argentino depois de já ter começado esta época no Leganés, da Liga espanhola, e de onde saiu em outubro, devido aos maus resultados.

Como treinador esteve ainda no Southampton, Alavés, Valência e Independiente e como adjunto passou pelo Inter de Milão e Liverpool.

No Vélez, terceiro classificado no campeonato da Argentina e pelo qual conquistou vários títulos como jogador, entre eles a Taça dos Libertadores, em 1994, vai substituir Gabriel Heinze, que em 1998/99 representou o Sporting, por empréstimo do Valladolid.