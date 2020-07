Mauricio Pochettino é o alvo de mercado mais desejado

O mercado de transferências está ao rubro e, ironicamente, quando se esperava que pudesse ser Neymar ou Mbappé a sair de Paris e a motivar uma loucura no defeso, é o treinador Mauricio Pochettino um dos ‘reis’ no que diz respeito a esta fase tão especial da temporada e aos habituais rumores.

Segundo o jornal ‘La Stampa’, os dirigentes da Juventus entraram em contacto com o técnico argentino, em busca de uma solução devido à falta de confiança em Maurizio Sarri, que entretanto já parece ter sido recuperada.

Já o ‘Telegraph’ fala também na hipótese do Inter de Milão entrar na corrida. Assim, está aberta a hipótese de Pochettino suceder a Conte e comandar a formação da Serie A.

Recorde-se que já se falou na possibilidade do argentino orientar o Barcelona, comandar o milionário Newcastle, suceder a Bruno Lage no Benfica e abrir um novo ciclo no Monaco.

Mauricio Pochettino chegou ao estrelato no Tottenham depois de ter dado os primeiros passos no Espanyol. Ao serviço dos Spurs, o técnico argentino não venceu troféus, mas lutou duas vezes até ao fim pela Premier League (2015/16 e 2016/17) e alcançou uma final da Champions League (2018/19).

Autor: Jorge Afonso