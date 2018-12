Mbappé assinala melhor anivesário: «Foi quando conheci Cristiano Ronaldo e Zidane»

Kylian Mbappé celebra esta quinta-feira o seu 20.º aniversário e, em entrevista a 'Le Parisien', recordou aquele que foi o seu melhor dia de anos. "Fazia 14. Estive a treinar durante uma semana com o Real Madrid e tive a sorte de conhecer Zidane e Cristiano Ronaldo. Foi incrível", relembrou o jogador do Paris Saint Germain.Foi Golden Boy em 2017 e foi eleito o melhor jogador do Mundial 2018, disputado na Rússia. É um dos atletas mais promissores do futebol mundial e já é considerado por muitos como um dos melhores jogadores do mundo. Nem assim esconde a sua admiração por Zidane e Cristiano Ronaldo. "Em adolescente, era fanático por Cristiano Ronaldo. Imitava todos os seus gestos", salienta Mbappé, antes de referir que Zidane também é uma referência. "Se tivesse de escolher um jogador que não está no ativo com quem adoraria ter jogado, é óbvio que escolhia Zidane, como todos os franceses", reiterou.Agora com 20 anos, a estrela francesa assume que a idade não mudará na sua vida e assume um desejo que anseia muito cumprir. "Quero vencer a Champions nesta temporada com o PSG", reiterou.