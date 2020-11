Mbappé provoca conflito com Thomas Tuchel

Kylian Mbappé foi ausência sentida na derrota (1-2) do PSG com o RB Leipzig na Champions, devido a problemas físicos, mas, ainda assim, o avançado, de 21 anos, foi convocado por Didier Deschamps para a seleção. O astro francês contraiu uma lesão muscular na coxa direita, só que o selecionador, de 52 anos, aposta todas as fichas, nomeadamente tendo em vista o encontro com Portugal. Segundo a imprensa francesa, quem não ficou satisfeito com a decisão foi o técnico do PSG, Thomas Tuchel.

“O motivo pelo qual o convoquei é porque há uma grande probabilidade de que esteja disponível para jogar. Não quarta-feira [no particular com a Finlândia], mas no sábado, em Portugal. Se tudo correr bem, ele deve estar disponível para alinhar lá. Não há conflito com Tuchel nem ninguém e não interfiro no que se passa em qualquer clube. Não corremos riscos com a saúde dos jogadores, seja em relação ao Mbappé ou outra pessoa! Tratamos de tudo em pessoa”, frisou Deschamps.

Além disso, Deschamps promoveu uma estreia nos convocados dos bleus. Marcus Thuram é a principal surpresa nos eleitos, sendo que o selecionador elogiou o avançado, de 23 anos, que é filho do ex-internacional Lilian Thuram. “Ele passou para um nível seguinte no B. Mönchengladbach. Possui a capacidade de criar desequilíbrios e aparece em jogos grandes. O mérito é todo dele”, explicou o técnico francês, que promete “procurar várias soluções” frente à Finlândia, antes de visitar Portugal, no sábado.

No lote de 26 convocados, destaque ainda para as ausências de Camavinga (Rennes), por lesão, e Ferland Mendy (Real Madrid) e Upamecano (RB Leipzig) por opção.