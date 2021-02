Médica romena condenada por homicídio por negligência de Patrick Ekeng

Um tribunal de recurso romeno confirmou esta segunda-feira a condenação de homicídio por negligência, decretada em primeira instância à médica Elena Duta, que assistiu durante um jogo Patrick Ekeng em pleno relvado, onde o futebolista camaronês acabou por morrer.





De acordo com a decisão do tribunal de recurso, a médica incorreu em negligência agravada quando decidiu não iniciar de imediato as manobras de reanimação ao jogador, que caiu inanimado no relvado em 5 de maio de 2016 , durante um jogo entre a sua equipa, o Dínamo de Bucareste, e o Viitorul Constanta, do campeonato romeno.O tribunal, cuja decisão não é passível de recurso, confirmou a sentença imposta em junho, quando a médica foi condenada em primeira instância a uma pena suspensa de 18 meses, convertida em trabalho comunitário por igual período.A autópsia ao médio camaronês, de 26 anos, que cumpria a primeira época ao serviço do Dínamo, revelou problemas cardíacos graves