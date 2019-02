Médio do Rapid Viena terá procurado companhia feminina em Milão antes do jogo com o Inter

Noi interisti ci preoccupiamo tanto per Icardi, mentre i giocatori del Rapid approfittano dei giorni milanesi per divertirsi su tinder pic.twitter.com/ljS2lmjhU3 — Marta Basso (@martabassof) February 19, 2019

O Rapid Viena defronta quinta-feira o Inter, na segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, mas um jogador da equipa austríaca terá aproveitado a estadia em Milão para procurar companhia feminina.Conta a 'Gazzetta dello Sport' que o médio Philipp Schobesberger utilizou a rede social Tinder com o objetivo de conseguir um encontro. "Procuro o meu modelo, só estou aqui duas noites e tem de ser rápido", escreveu.O jogador terá feito contacto com uma jovem italiana, que depois relatou tudo no Twitter. "Nós, os adeptos do Inter, estamos preocupados com o Icardi enquanto os jogadores do Rapid aproveitam para se divertir no Tinder", escreveu Marta Basso, que postou uma imagem onde mostra que o médio terá, supostamente, mostrado interesse por ela.O Rapid Viena já desmentiu tudo: "Lamentamos, 'Gazzetta dello Sport'. O Philipp Schobesberger não utiliza o Tinder e tem uma relação muito feliz há 8 anos."