Médio Lucas Salinas troca Sertanense pelos búlgaros do Lokomotiv Plovdiv

O médio-ofensivo Lucas Salinas, hispano-brasileiro de 24 anos que atuava no Sertanense, no Campeonato de Portugal, assinou pelo Lokomotiv Plovdiv, terceiro classificado da 1.ª Divisão da Bulgária.





"Realizo mais um sonho na minha caminhada e vou ter a oportunidade de jogar na 1.ª Divisão de um campeonato da Europa", palavras do futebolista formado no São Bento de Sorocaba e que cumpriu os últimos três anos e meio no nosso país, sempre no Campeonato de Portugal, ao serviço de Lusitano de Vila Real de Santo António, Armacenenses e Sertanense.O Lokomotiv Plovdiv, novo clube de Lucas Salinas, está a sete pontos de distância do líder do campeonato búlgaro, o Ludogorets Razgrad, mas a prova contempla um playoff para apuramento do campeão, pelo que aquela diferença poderá ser anulada.O campeonato da Bulgária será retomado no dia 15 de fevereiro, depois da pausa de inverno, e o Lokomotiv Plovdiv encontra-se atualmente em estágio na Turquia.