Médio português André Vieira abraça desafio no Vietname

André Vieira vai ter a primeira experiência fora de Portugal, segundo Record apurou. O médio luso, de 29 anos, abraça o convite que teve do Vietname para atuar no primeiro escalão do campeonato daquele país onde será o único representante português.





O ex-Varzim está sem clube desde maio. Desde então recebeu várias ofertas e assumiu que gostaria de alinhar no estrangeiro pela primeira vez na carreira. O sonho irá realizar-se nos próximos dias com a oficialização do contrato.Em 2020/21, André Vieira cumpriu 29 encontros oficiais pelo Varzim, na 2ª Liga, apontando um golo. Antes, o futebolista algarvio passou por Farense (inclusivamente na 1ª Liga), Operário Lagoa, Ferreiras, Moncarapachense e Faro e Benfica.