Médio português Tiago Rodrigues deixa campeonato russo ao fim de quatro jogos

O Ufa anunciou a saída do médio português Tiago Rodrigues ao fim de apenas quatro partidas realizadas pelo clube russo. O jogador, de 30 anos, era o único jogador luso a alinhar naquele país, tendo sido oficializado a 5 de fevereiro último após findar vínculo com os sauditas do Al-Hazm."Agradecemos ao Tiago o trabalho conjunto e desejamos uma continuação de sucesso na sua carreira profissional!", pode ler-se no curto comunicado.Tiago Rodrigues representou ainda, no estrangeiro, os búlgaros do CSKA Sófia. Em Portugal, envergou as camisolas de Nacional, Marítimo, FC Porto B, V. Guimarães e Amarante como sénior.