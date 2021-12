Mega escândalo na Bélgica: 18 clubes investigados por fraude fiscal

O futebol belga acaba de ser atingido por um verdadeiro terramoto, com a revelação por parte do vice primeiro ministro da existência de uma investigação de fraude fiscal em curso a 18 clubes profissionais. A revelação foi feita por Vincent Van Peteghem, o homem que está ao leme de uma 'task force' de combate à fraude e corrupção."Claro que isto é um duro golpe para os fãs de futebol, mas também para todos os que pagam os impostos de forma religiosa. A 'task force' de investigação é uma parceira da investigação realizada na 'Operação Zero'. Por exemplo, há uma investigação em curso contra 18 clubes profissionais. Mas não posso dizer mais do que isso", referiu Van Peteghem.Esta revelação surge na sequência de uma reportagem do 'VRT NWS', na qual o antigo agente de jogadores Dejan Veljkovic fala de forma aberta de corrupação por parte de clubes, dirigentes, treinadores e árbitros. Entre os nomes citados estão Georges Leekens, Peter Maes, Ivan Leko ou Herman Van Holsbeeck, com revelações que vão desde convocatórias para a seleção como forma de 'pagamento de favores' ou, então, ao pagamento de 400 mil euros... num saco de pão.Estas revelações surgem a poucas semanas da entrada em vigor de uma nova lei no país, que fará os jogadores profissionais com salários superiores a 2474 euros terem de deduzir 15% dos seus ganhos para a segurança social. Um valor mais elevado do que pagam agora, mas que é mais baixo do que aquele que "as pessoas normais" têm de pagar: 38%. Já os clubes continuarão a manter os 75% da retenção de impostos."Já demos um primeiro passo rumo a janeiro, mas ainda há uma reforma em cima da mesa para [os clubes] gastarem o dinheiro que recebem do governo em objetivos que nós definimos", explica. "Uma grande parte dos benefícios fiscais que os clubes têm vai para o pagamento dos elevados salários dos seus principais jogadores. A intenção deste benefício é principalmente direcionado para a formação e infraestruturas", acrescenta. Essa nova proposta, refira-se, irá ser colocada a votação em março.