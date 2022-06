Megan Rapinoe lamenta lei antiaborto nos EUA: «Não consigo descrever a tristeza e crueldade disto»

Megan Rapinoe é conhecida por ser uma das desportistas mais reivindicativas da atualidade e a futebolista de 36 anos insurgiu-se contra a decisão do Supremo Tribunal norte-americano ter passado uma lei que elimina o direito constitucional ao aborto. Desolada, deu uma conferência de imprensa e deixou fortes críticas ao desfecho do caso ‘Roe vs. Wade’, garantindo que tal não irá impedir que os abortos aconteçam, mas que sejam feitos de forma segura.

"Sou uma mulher branca, rica e cisgénero, que vive numa das cidades mais progressivas do Mundo [Seattle] com a proteção de mim própria e dos meus recursos…", começou por referir. "Mas nem toda a gente tem isto! Nós sabemos que vai afetar mulheres pobres, afro-americanas, que estão em relações violentas, que foram violadas por membros até da própria família ou que não tomaram as melhores decisões", frisou a jogadora do OL Reign, dos EUA.

"Sabemos bem que esta lei contra o aborto não vai impedir que aconteçam, só que sejam realizados de forma segura. Não consigo descrever a tristeza e crueldade disto. Crueldade é a chave, porque isto não é estar lá para a vida", finalizou.