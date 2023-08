O antigo futebolista Meho Kodro é o novo selecionador da Bósnia-Herzegovina, adversário de Portugal na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, anunciou esta quinta-feira a federação daquele país.

Kodro, de 56 anos, substitui no cargo Faruk Hadzibegic, que abandonou o comando da seleção bósnia em 23 de junho, após as derrotas com Portugal (3-0), fora, e com o Luxemburgo (2-0), em casa.

O antigo ponta de lança, que se notabilizou ao serviço de Real Sociedad, Barcelona e Tenerife na década de 1990, já tinha orientado a Bósnia-Herzegovina de forma interina em 2008, após a saída de Fuad Muzurovic.

Nos últimos anos passou pelo futebol suíço, ao comando de Servette e Stade-Lausanne.

Com quatro partidas já disputadas no Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024, a Bósnia-Herzegovina ocupa o quarto lugar, com apenas três pontos, somando uma vitória, com a Islândia (3-0), logo na estreia, e três derrotas, com Eslováquia (2-0), Portugal e Luxemburgo.

Portugal lidera o grupo, com 12 pontos, à frente de Eslováquia (10), segunda, e Luxemburgo (sete), terceiro. A Islândia é quinta colocada, com os mesmos três pontos da Bósnia, enquanto Liechtenstein é último, sem qualquer ponto.

Em setembro, os bósnios, cuja única presença em fase finais remonta ao Mundial'2014, recebem o Liechtenstein, no dia 8, e visitam a Islândia, três dias depois.