Membro da direção do Fenerbahçe apresenta demissão

Açiklama | Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeligi ile birlikte bagli sirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmistir.



Sayin Ömer Temelli’ye kulübümüz adina gösterdigi emek ve katkilari için tesekkür ederiz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/oBjcRlBRA1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 28, 2022

Um dia depois de ser eliminado pelo Dínamo Kiev na segunda pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões , o Fenerbahçe sofreu uma baixa na direção do clube. Ömer Temelli apresentou a demissão esta quinta-feira, revelou o emblema treinado por Jorge Jesus nas redes sociais.Ainda assim, não foram reveladas as razões que levaram à saída do dirigente.