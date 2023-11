Memorial de Maradona será inaugurado em 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A família do astro argentino Diego Armando Maradona anunciou os mais recentes detalhes sobre o memorial onde os restos mortais do jogador irão repousar. Numa apresentação pública, os cinco filhos do craque - Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior e Dieguito Fernando - revelaram aos jornalistas que o 'M10 Memorial' será inaugurado em 2025.

Um espaço em Buenos Aires onde estarão vários objetos relacionados com a brilhante carreira de Maradona, assim como diversos elementos históricos que ajudarão a fazer permanecer na memória coletiva de todos o tremendo legado do jogador.