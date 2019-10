Menotti e as comparações entre Messi e Ronaldo: «Não são boas para o futebol»

César Menotti, treinador que comandou a seleção da Argentina ao título mundial de 1978, afirmou esta quarta-feira em entrevista publicada pela 'Gazzeta dello Sport' que as comparações entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo "não são boas para o futebol", mas apontou as diferenças no estilo de jogo entre os dois jogadores.

"Vamos desfrutar deles, porque são diferentes e únicos. Cristiano é enorme na grande área, Messi é mais completo nas restantes àreas do campo", considerou o técnico argentino de 80 anos, que atualmente trabalha como diretor de seleções da Associação Argentina de Futebol.

Apesar de não considerar benéficas as comparações entre os dois craques, Menotti assume uma preferência pelo compatriota. "É claro que, para mim, Leo vai ganhar sempre, porque é argentino... mas Ronaldo é incrível."