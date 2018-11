Mensagem para a namorada do patrão arruinou a carreira de Pericard

Em 2000, com apenas 18 anos, Vincent Pericard conseguiu a transferência de sonho para qualquer jovem jogador. Trocava o Saint-Étienne pela Juventus, com vontade de se assumir em Itália, num dos clubes mais fortes do Mundo. Apontado como promessa para o futuro, Pericard tinha tudo para dar certo, mas a sua carreira no emblema transalpino acabou por durar apenas duas temporadas... tudo por causa da namorada do vicepresidente do clube.A história foi partilhada pelo próprio jogador, agora com 36 anos, numa entrevista ao portal 'Camfoot', na qual detalhou os instantes que, no seu entender, lhe arruiram a carreira."A minha vida na Juventus foi toda um pouco escandalosa... Eu e outros dois franceses estávamos a ter aulas de italiano com uma explicadora muito bonita. Uma certa noite estávamos em casa e enviámos-lhe uma mensagem a convidá-la para tomar um copo connosco. Uma hora depois, o telefone toca. Era o Roberto Bettega, o vicepresidente da Juventus! Deu-nos um raspanete de todo o tamanho e perguntou-nos o que raio estávamos a pensar quando decidimos enviar mensagens à sua namorada. Não sabíamos que era a namorada dele... Fomos chamados a reuniões e acabámos emprestados ao Portsmouth", lembrou o camaronês."Foi simplesmente terrível, pois as coisas estavam a correr bem na Juventus. Arruinei a minha carreira na Juventus por causa daquela mensagem. Não tenho dúvidas de que a minha vida teria sido diferente se aquilo não tivesse acontecido", concluiu Pericard, que se retirou do futebol em 2015, depois de uma carreira onde acabou por não confirmar aquilo que se lhe apontava.