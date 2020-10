Messi alvo do Manchester City já para janeiro: a proposta em cima da mesa

O Manchester City vai jogar em antecipação no dossiê Messi e, de acordo com o 'Daily Star', irá fazer uma proposta de 16,5 milhões de euros ao Barcelona para assegurar a contratação do argentino já em janeiro. Os citizens são os principais interessados no astro culé desde que este manifestou a vontade de deixar os espanhóis durante a última janela do mercado de transferências.

De resto, segundo a imprensa inglesa, Agüero não deverá ser castigado pelo facto de, com o Arsenal, ter colocado a sua mão sobre o ombro da juiz de linha Massey-Ellis. De notar que De Bruyne continua a recuperar de lesão e está assim em dúvida.