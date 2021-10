Messi aponta favoritos à Bola de Ouro e não menciona Cristiano Ronaldo

Benzema e Lewandoski são, além dos companheiros de equipa Mbappé e Neymar, os dois favoritos de Lionel Messi a arrecadar a Bola de Ouro da 'France Football', no dia 29 de novembro de 2021. O astro argentino, também ele nomeado e candidato a arrecadar o sexto troféu da sua carreira, não coloca Cristiano Ronaldo entre os favoritos, apesar de também o português, que regressou esta época ao Manchester United, ter o seu nome entre os 30 nomeados, hoje divulgados. O vencedor e melhor jogador da última edição da Copa América apresenta os seus argumentos em entrevista à 'France Football'.





"Obviamente, há jogadores na minha equipa em quem eu votaria, como Neymar e Mbappé. Depois, há jogadores num grande nível individual, que tiveram uma grande temporada, como Lewandoski ou Benzema. É difícil, porque temos de fazer muito a nível individual para ganhar a Bola de Ouro", sublinha o avançado que arrecadou o último troféu, o sexto da sua carreira, em 2019. No ano passado, devido aos condicionalismos do Covid-19, a Bola de Ouro não foi atribuída."Ultimamente, conquistar coisas importantes tem um peso determinante para a atribuição do prémio", menciona Messi, dando alguns exemplos: Tem muito peso conseguires ganhar a Champions League, a Copa América ou o Campeonato da Europa".