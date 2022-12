Messi 'destrona' ovo e tem agora a publicação com mais gostos da história do Instagram

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi)

Depois de ter feito história dentro de campo com a conquista do Mundial'2022, Lionel Messi voltou esta terça-feira a fazer história... mas no Instagram. A publicação em que craque argentino surge a celebrar a conquista do Campeonato do Mundo, o primeiro da carreira e o terceiro da história da Argentina depois de bater a França na final da prova, ultrapassou esta terça-feira o 'post' com mais 'gostos' de sempre naquela rede social, que pertencia ao tão famoso ovo.A sequência de imagens de festa do argentino com o troféu mundial soma, no preciso momento em que escrevemos este artigo, mais de 59 milhões de 'likes' contra os mais de 56 milhões que a publicação da página 'world_record_egg'.