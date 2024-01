Messi e o duelo com Cristiano Ronaldo: «Mal posso esperar para fazer parte deste torneio histórico»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi)

O primeiro dia de fevereiro será certamente um dos mais aguardados dos amantes do futebol, uma vez que este será o dia que marcará, possivelmente, o último confronto entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo das suas carreiras. Al Nassr e Inter Miami entram em campo em jogo para a Riyadh Season Cup e o argentino já recorreu às redes sociais, onde demonstrou todo o seu entusiasmo por participar neste "torneio histórico". "Mal posso esperar para fazer parte da Riyadh Season Cup com a minha equipa, o Inter Miami, e defrontar os melhores clubes da Liga saudita neste torneio histórico", escreveu o craque argentino, numa publicação com parceria remunerada.