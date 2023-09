Messi em busca de mais um título: final da US Open Cup com transmissão na SportTV

Depois de ter conquistado a Leagues Cup, Leo Messi pode juntar na madrugada de quinta-feira mais um título pelo Inter Miami, quando pelas 1h30 defrontar o Houston Dynamo na decisão da US Open Cup. Uma partida decisiva que contará com transmissão em direto e exclusivo na SportTV.Pela frente da equipa de Leo Messi, que até está em dúvida para a partida, estará um conjunto no qual atua Héctor Herrera, antigo médio do FC Porto.