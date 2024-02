Messi explica ausência de jogo em Hong Kong e atira: «Queria muito jogar, ainda mais porque veio muita gente...»

Depois da polémica, o pedido de desculpas. Após estar ausente durante a vitória por 4-1 do Inter Miami frente a uma seleção de jogadores de Hong Kong, Messi acabou por vir a público 'justificar-se' numa conferência de imprensa de antevisão ao próximo jogo frente ao Vissel Kobe, em Tóquio.





"Foi um azar não ter podido estar [na partida]. Perdi o último jogo em Hong Kong devido a um desconforto muscular, é uma pena. Senti um desconforto no adutor quando estávamos na Arábia. Eu queria muito jogar, ainda mais porque veio muita gente. As pessoas estavam tão entusiasmadas... mas isto faz parte do jogo", referiu o internacional argentino.

Messi deixou ainda em aberto a possibilidade de disputar o último encontro desta digressão. "A pré-temporada está a chegar ao fim e gostaria de jogar o último jogo no Japão antes de regressar. A minha condição será avaliada depois do treino de hoje e será decidido se jogarei ou não. Sinto-me muito melhor", concluiu.

Entretanto, nas últimas horas, o Governo de Hong Kong divulgou um comunicado a expressar o seu descontentamento. "Uma das principais condições do nosso acordo de financiamento com a Tatler Asia era que Messi participasse no jogo durante pelo menos 45 minutos", pode ler-se na nota divulgada. "Pedimos imediatamente que explorassem outras soluções, como a presença de Messi em campo para interagir com os seus admiradores e receber o troféu. Infelizmente, como todos viram, isso não aconteceu", revelou ainda Kevin Yeung, ministro do Turismo, Desporto e Cultura.