Messi explica festejos de super-heróis da Marvel e revela: «Só o faço nos jogos em casa...»

Além de ter, nas últimas semanas, sido o principal destaque do futebol no Inter Miami e nos Estados Unidos - leva nove golos em seis jogos -, Lionel Messi tem também chamado a atenção dos adeptos pelos festejos que tem feito recentemente sempre que coloca a bola no fundo da baliza adversária, adotando as poses de alguns super-heróis da Marvel. Em entrevista ao 'Miami Herald', o astro argentino explicou a sua nova maneira de celebrar, confessando que é algo que tem praticado... com os filhos."Os meus três filhos ainda estão de férias e, como ainda não começaram a escola, vemos um filme da Marvel todas as noites. Eles tiveram essa ideia e desafiaram-me a fazer um festejo de um super-herói da Marvel sempre que marcasse um golo. Foi assim que começou e continuámos com o 'ritual'", começou por dizer La Pulga.E completou: "Sempre que víamos um filme, praticávamos uma celebração. Mas só o faço nos jogos em casa, quando os miúdos estão por lá, perto de mim, para podermos partilhar esses momentos. Quando os vejo na bancada, é aí que faço".Refira-se que o Inter Miami, de figuras como Messi, Busquets ou Jordi Alba, volta a entrar em campo na madrugada de domingo (02h00), onde vai enfrentar o Nashville na final da Leagues Cup.