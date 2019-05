Messi expressa apoio a Xavi: «Foi um prazer partilhar o balneário contigo»

O futebolista argentino Lionel Messi publicou esta sexta-feira no Instagram uma mensagem de apoio ao espanhol Xavi, ex-colega no Barcelona, que anunciou na quinta-feira o fim da carreira de jogador "Foi um prazer partilhar o balneário contigo, Xavi. Foram muitos anos e muitas experiências juntos e a verdade é que temos saudades desde o dia em que saíste, por tudo o que fazias por nós em campo e fora dele", escreveu Messi ao antigo capitão do clube espanhol.O avançado internacional argentino desejou sucesso para a nova etapa da vida de Xavi, que manifestou vontade em iniciar a carreira de treinador, e disse estar seguro de que o ex-companheiro de equipa há de continuar a alcançar "êxitos" no mundo do futebol, deixando-lhe "um forte abraço".Xavi, de 39 anos, foi um dos jogadores mais importantes da história recente do Barcelona e do futebol mundial, com mais de 500 jogos e quatro Ligas dos Campeões conquistadas, tendo sido terceiro classificado na lista de votações da Bola de Ouro em 2009, 2010 e 2011.O médio, que representa desde 2015 o Al-Sadd, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, anunciou na quinta-feira, em carta aberta, que "é um privilégio poder jogar futebol até aos 39 anos", afirmando que o objetivo é "terminar esta época com a conquista da Taça e qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões asiática".