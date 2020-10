Messi: «Foi um ano difícil para todos»

A Argentina derrotou o Equador, por 1-0, na qualificação sul-americana para o Mundial de 2022, no Qatar, e Messi, autor do único golo do jogo, de penálti, congratulou-se com o triunfo da formação albi-celeste.





"Era importante começarmos a ganhar, sabemos que o mais difícil são as eliminatórias. Todos os jogos vão ser assim, muito duros. Esperávamos mais ao nível do jogo, mas é normal, até porque há muito tempo que não jogamos juntos", explicou o jogador do Barcelona no final da partida.Depois, Messi deixou uma mensagem ao povo argentino. "Foi um ano complicado para todos, sobretudo pela pandemia. Podermos ganhar e dar uma alegria às pessoas é positivo. Envio uma saudação aos argentinos porque este é um momento difícil para todos", disse o capitão da seleção argentina.