Messi ganha por dois golos a Ronaldo na passagem do ano

Golo 'relâmpago' de Cristiano Ronaldo à Sampdoria Golo 'relâmpago' de Cristiano Ronaldo à Sampdoria

A carregar o vídeo ...

Cristiano bisa no jogo com a Sampdoria com este golo Cristiano bisa no jogo com a Sampdoria com este golo

A carregar o vídeo ...

Na eterna luta entre os dois melhores do mundo, Messi fica a ganhar em relação a Ronaldo, naquilo que diz respeito ao número de golos marcados em 2018.O argentino do Barcelona vai passar o ano à frente do português, com 51 golos marcados, mais dois que o avançado da Juventus, que com os dois golos anotados este sábado frente à Sampdoria vai passar o réveillon com 49.Refira-se que o jogador do clube catalão tem superado a marca dos 50 golos em oito dos últimos nove anos, pois entre 2010 e 2018, só em 2013 marcou 'apenas' 45 tentos em 47 partidas.Já CR7 tem marcado sempre acima dos 50 golos desde 2011, chegando aos 69 em 2013.O recorde desta estatística continua a pertencer, no entanto, a Messi, autor de 90 golos em 2012.Já na luta pela bota de ouro, Ronaldo é o maior goleador do Calcio, com 14 golos, um a menos que Messi em La Liga.