Messi garante que é "difícil explicar o que vai na cabeça": «Ganhei tudo na minha carreira»

"É difícil explicar o que sinto neste momento". Passou mais de um mês desde o êxito da Argentina no Mundial, que consagrou Lionel Messi como campeão do Mundo, um título que há muito desejava. O jogador vincou o que sente agora."Estou a desfrutar do momento, de não acreditar que conseguimos ganhar o Mundial. Digo-te que é muito difícil de explicar o que vai na cabeça neste momento mas é pouco como dizes: já está, terminou, aconteceu, consegui tudo com a seleção, consegui tudo na minha carreira, com o Barcelona, também a nível individual, encerrei a carreira de uma forma única. Quando comecei nunca imaginei que iria ser desta forma. Chegar a este momento foi o auge", explicou em entrevista à rádio Urbana Play 104.3 FM.O Mundial era desejado também pela família do capitão da alviceleste. "Disse-lhes que tinha tudo terminado depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, porque houve tempos em que sofri muito com a seleção. Houve muitas deceções, estive tão próximo e nunca se deu. Recebi durante muito tempo críticas de todas as cores e sei que a minha família sofria igual ou mais do que eu. Sei que por dentro eles estavam a sofrer muito, não só porque no futebol as coisas não se deram mas pelas coisa duras que me foram dizendo, que iam para além do futebol. Isso foi o que realmente me incomodou e me feriu. Foi como fechar o ciclo. Ganhámos a Copa América, ganhámos o Mundial, é isso. Não sobrou nada, acabou", deu conta o jogador de 35 anos.Lionel Messi não esqueceu ainda Diego Armando Maradona, assumindo que teria sido das mãos de 'El Pibe' que receberia a taça de campeão do Mundo. "Sim, obviamente. Se ele estivesse lá, ele teria-me dado o troféu, mas ele queria que a equipa campeã mundial. A imagem teria sido incrível. Eu acho que desde lá de cima [do céu], tanto ele como outras pessoas que me queriam bem estavam a dar-me forças, não só para isto mas para tudo em geral", explicou 'La Pulga'.