Messi irritado com árbitro no final do jogo da Argentina: «Cagaste-nos em cima duas vezes»

Lionel Messi não é o tipo de jogador que perca facilmente a compostura por causa do trabalho dos árbitros, mas no jogo da Argentina com o Paraguai o craque do Barcelona perdeu as estribeiras com Raphael Claus.





O árbitro brasileiro apitou um penálti a favor do Paraguai e, que dava a vitória à seleção albiceleste. A equipa argentina celebrou o 2-1, a bola foi ao meio campo, mas de o árbitro fez sinal que ia consultar o VAR, por causa de uma suposta falta de Romero no início da jogada, e o golo foi anulado.Messi ficou muito irritado com o sucedido: "Cagaste-nos em cima duas vezes", disse o capitão ao juiz da partida.No banco, o selecionador também não se calou. "Vergonhoso", gritou Lionel Scaloni.