Messi junta-se a Cristiano Ronaldo no grupo dos 'bilionários' da revista Forbes

Lionel Messi juntou-se ao português Cristiano Ronaldo e tornou-se no segundo futebolista da história a ultrapassar a marca do mil milhões de dólares em receitas durante toda a carreira, de acordo com a revista Forbes.

Segundo a publicação norte-americana desta terça-feira, especializada em negócios e finanças, o inernacional argentino será o jogador de futebol mais bem pago do mundo em 2020, com 126 milhões de dólares (107 milhões de euros), incluindo 92 milhões (77 ME) em salários pagos pelo Barcelona e 34 milhões (28,5 ME) em parcerias e acordos de patrocínios.

Com estes números, Leo Messi , que esteve perto de abandonar os catalães nas últimas semanas, junta-se ao restrito grupo dos bilionários do mundo do desporto, em que já estava Ronaldo, assim como o golfista Tiger Woods, o ex-pugilista Floyd Mayweather e o ex-basquetebolista Michael Jordan.

Na lista dos mais bem pagos em 2020, Ronaldo aparece atrás de Messi, no segundo lugar, com 117 milhões de dólares (98,3 ME), e do brasileiro Neymar, com 96 milhões (80 ME).